Mare e balneabilità: valori record di batteri in centro

Valori record di colibatteri in due punti delle acque marine della città, fra via Galilei e via Leopardi. A segnalare il problema è Gianluca Baldini di Riconquistare l'Italia aggiungendo che lunedì 27 maggio le concentrazioni oltre i limiti di legge hanno superato di 12 volte i valori consentiti per la balneabilità. Valori che addirittura superano di due volte il limite previsto per acque di scarico di un depuratore.

Ad aggiungersi al problema, anche le copiose piogge dei giorni scorsi che, secondo Baldini, avranno fatto peggiorare la situazione considerando che il depuratore spesso va in stand by scaricando direttamente i reflui in mare in caso di pioggia: