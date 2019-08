Mare e balneabilità, Febbo rassicura: "In Abruzzo acque pulite e senza criticità"

Il mare abruzzese gode di ottima salute, è perfettamente balneabile senza alcuna criticità. A parlare è l'assessore regionale Febbo che commenta i dati relativi ai campionamenti Arta sulle acque marine e lacustri dei primi giorni di agosto, che mostrano valori ottimi e buoni ed eccellenti in moltissimi tratti dei 126 km di costa complessivi, ai quali vanno sottratti 9 km per le foci dei fiumi, torrenti ed aree portuali che da sempre sono preclusi alla balneazione per motivi di sicurezza.

Acque di qualità ed in miglioramento sottolinea Febbo, che aggiunge come il governo regionale punterà ad investire sui depuratori e sul loro potenziamento per rendere anche i fiumi sempre più puliti, evidenziando i dati positivi mostrati dalla balneabilità dei laghi di Scanno e di Barrea.

Inoltre da quest'anno abbiamo una novità per i nostri turisti. Grazie alla fattiva collaborazione dell'ARTA abbiamo attivato un sistema digitale attraverso il quale ogni fruitore di uno stabilimento balneare o tratto di spiaggia libera presente sulla nostra costa può benissimo controllore lui stesso dal proprio cellulare, attraverso i dati inseriti, la salute del proprio specchio di mare antistante. Infatti digitando dal proprio cellule o portatile (https://www.artaabruzzo.it/applications/mobile/Balnea/) ogni turista può benissimo eseguire una ricerca per stabilimento e conoscere quindi la salute ed i valori dello specchio d'acqua dove si sta facendo il bagno.

Febbo attacca chi lancia allarmismi senza fondamento, danneggiando il turismo e l'immagine della regione:

Anche le ultime analisi effettuate nella prima settimana di agosto ci restituiscono un mare da vivere, sano e balneabile ed in netto miglioramento rispetto agli anni precedenti. La regione Abruzzo continuerà, non solo a monitorare tutta la costa ed i suoi preziosi laghi, ma ad investire pere rendere ancora più conosciute le nostre mete bellissime turistiche