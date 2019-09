Mare, l'allarme degli ambientalisti: "Settembre disastroso"

Trentatre superamenti dei limiti di legge per la qualità delle acque abruzzesi nei primi giorni di settembre. Gli ambientalisti del Forum H20 lanciano l'allarme dopo aver diffuso i dati relativi ai campionamenti Arta lungo la costa, con i superamenti che hanno interessato i comuni di Ortona, Montesilvano, Città S.Angelo, Francavilla, Pescara, San Vito, Rocca San Giovanni, San Salvo, Torino di Sangro e Vasto.

Secondo gli ambientalisti, sono bastate poche ore di pioggia per mandare in tilt un sistema di depurazione ormai obsoleto, con questi dati negativi che andranno ad incidere sulla classificazione di qualità delle acque dell'inizio della prima prossima stagione estiva:

Purtroppo i proclami poco informati ma trionfalistici alla Febbo non funzionano: le chiacchiere non depurano le acque e non ci si può sempre affidare al meteo clemente. Chi conosce la situazione dei nostri depuratori sa benissimo che solo il sole ci può salvare e davanti a certe dichiarazioni trionfalistiche abbiamo scelto spesso il silenzio solo per non dover polemizzare ogni volta e per amore della nostra terra. Tra l'altro questi dati entreranno nelle statistiche regionali per la classificazione di qualità dei vari tratti di costa del prossimo anno.