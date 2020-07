Attivato a Manoppello il sistema di videosorveglianza, 25 telecamere per il controllo del territorio

Attivato a Manoppello oggi, lunedì 13 luglio, il sistema di videosorveglianza con l'installazione di 25 telecamere digitali che sono poste in 15 punti strategici del territorio comunale.

Il nuovo sistema registrerà 24 ore su 24 nel pieno rispetto della privacy dei cittadini sulla base del regolamento per la disciplina della videosorveglianza approvato dal consiglio comunale il 7 marzo 2019.

Le telecamere sono state installate nelle vie di accesso al paese, nelle principali piazze, nei parchi, in prossimità degli edifici scolastici.

Le telecamere, a circuito chiuso, registreranno le immagini che saranno utilizzate in caso di necessità su richiesta delle forze dell’ordine e i dati raccolti verranno conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione.

«Auspichiamo, con questo servizio, di limitare i numerosi episodi di vandalismo e abbandono dei rifiuti che si sono verificati e continuano a verificarsi sul territorio comunale», dice il sindaco Giorgio De Luca, «con il varo definitivo del sistema di videosorveglianza, il cui avvio si è protratto nel tempo per impedimenti tecnici, l’amministrazione comunale auspica di raggiungere importanti obiettivi, come il rafforzamento della sicurezza pubblica dei cittadini e il controllo del patrimonio pubblico, ma anche privato, che consentirà all’Ente un notevole risparmio economico in caso di danneggiamenti, poiché sarà possibile individuare prontamente gli eventuali responsabili».

Dal Comune fanno anche sapere che le registrazioni non saranno utilizzate per l’emissione di multe a eventuali trasgressori del codice della strada e che l’installazione è pensata per garantire un efficace controllo del territorio nel rispetto della privacy dei cittadini.