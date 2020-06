Completati a Manoppello i lavori per la nuova bretella stradale della sp 539

Sono terminati i lavori di completamento e miglioramento della sp 539 in località Fornace a Manoppello. L'opera, attesa da decenni, è stata realizzata dalla Provincia con fondi regionali stanziati nel 2010, e permetterà di facilitare la circolazione dei mezzi pesanti verso Manoppello, come gli autobus che raggiungono il Volto Santo. Inoltre, rappresenta un'ottima bretella di collegamento fra i comuni di Manoppello, Lettomanoppello, Serramonacesca, Roccamontepiano e Pretoro.

Il sindaco De Luca ha ringraziato il presidente della provincia Zaffiri, con il primo cittadino che nel 2010 era presidente del consiglio provinciale ed ha aggiunto anche l'intenzione di avviare un nuovo intervento:

Ci piacerebbe aggiungere un tassello all’opera realizzando all’interno della rotatoria un’area verde, una sorta di “biglietto da visita” per quanti vorranno venire a conoscere il nostro bel territorio”. Parte da lontano l’iter per la realizzazione di quest’opera pubblica ritenuta strategica oltre che necessaria in termini di sicurezza della viabilità. Un intervento atteso dalla comunità di Manoppello, ma anche dai Comuni limitrofi reso possibile grazie a fondi regionali trasferiti alla Provincia.