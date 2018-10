Manoppello, soppressione fermate La Panoramica: parla il sindaco De Luca

No alla soppressione delle fermate degli autobus 3 e 3/ de "La Panoramica" a Manoppello centro. A parlare è il sindaco Giorgio De Luca, aggiungendo di non aver ricevuto nessuna comunicazione in merito nonostante le dichiarazioni fatte ieri dall'assessore di Chieti Colantonio riguardanti proprio la riduzione delle fermate a Manoppello con l'unica sosta nella zona dello scalo.

De Luca ha ricordato che il servizio è attivo dal 1982 ed è fondamentale per mantenere il legame fra le due città, con centinaia di studenti e lavoratori che ogni giorno usufruiscono di quella tratta.

"È doveroso precisare, inoltre, che questa Amministrazione non ha mai ricevuto richieste di pagamento in merito al trasporto pubblico locale, in quanto lo stesso rientra nel piano regionale dei trasporti: l’unico incontro effettuato è stato quello con le OO.SS. della succitata Società in data 26.02.2018, nel corso del quale si è evidenziata la volontà di razionalizzazione del servizio e addirittura l’estensione delle linee fino al Centro Storico del Paese.

In un’ottica di potenziamento del TPL, ritengo miope e controproducente che nel 2018, invece di incrementare i servizi per i cittadini, in primis quello di trasporto pubblico urbano, si vadano a penalizzare delle realtà già consolidate nel tempo, i cui benefici sono ampiamente superiori, anche per il Comune di Chieti, rispetto alle paventate alternative”