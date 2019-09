Manoppello: inaugurato l'ampliamento della scuola primaria, riaperta la scuola dell'infanzia di Ripacorbaria

Inaugurata a Manoppello la nuova ala della scuola primaria dello Scalo. Presente il presidente della provincia Zaffiri, assieme al dirigente scolastico Di Berardino, agli insaegnanti, tecnici, le associazioni del territorio ed i genitori degli alunni, oltre al sindaco Giorgio De Luca che ha sottolineato come quei lavori erano molto attesi ma non erano mai stati finalizzati per mancanza di finanziamenti aggiungendo che i lavori sono stati svolti nel periodo estivo per consentire l'inauguazione con l'apertura dell'anno scolastico:

La nostra amministrazione si è impegnata nella risistemazione di tutti i poli scolastici ed in questo progetto ha investito, rispetto al progetto inziale, ulteriori 300.000,00€. Dico questo con profondo orgoglio, perché il problema delle scuole elementari e la relativa mensa scolastica era un problema da affrontare e risolvere. Abbiamo cercato di curare non solo la sicurezza, la funzionalità e la salubrità degli ambienti ma anche l’estetica, consci che far vivere i ragazzi e farli lavorare in un ambiente gradevole, pulito e dignitoso, oltre che bello e colorato, è comunque una forma indiretta di educazione al rispetto della proprietà comune ed è un abbellimento del panorama dell’intero paese.

Successivamente, c'è stata la cerimonia d'inaugurazione dell'anno scolastico nella scuola dell'infanzia di Ripacorbaria, che era stata chiusa a causa di un allagamento.