Manoppello, autobus: la "Panoramica" potrebbe interrompere il servizio

No alla soppressione delle fermate degli autobus di Panoramica a Manoppello paese. E' la richiesta che arriva dal comitato "Manoppello Sicura" dopo aver saputo che l'azienda di trasporti teatina intende eliminare diverse fermate lasciando solo quella all'ingresso di Manoppello Scalo, nella zona di "Cam mobili".

Da fonti vicine all’amministrazione Teatina, il tutto nasce da un “no” per la realizzazione di una pensilina fronte ex caffetteria Anna (esborso che non sarebbe costato solo al comune di Manoppello, ma supportato anche dalla stessa Panoramica), facendo così il percorso delle linee 3 e 3/ venivano modificate in modo da avere le fermate sul late destro del rispettivo percorso senza che gli utenti attraversino la strada anche su via tiburtina molto trafficata.