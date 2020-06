VIDEO | Covid-19, la protesta degli infermieri: "Dal governo solo contentini"

Si sono radunati questa mattina in piazza Alessandrini, davanti all'ingresso dell'assessorato regionale alla sanità, gli infermieri che sono stati impegnati in prima linea nell'emergenza Covid-19. Dopo un minuto di silenzio per i colleghi deceduti durante la fase acuta della pandemia, i sanitari hanno chiesto pubblicamente il riconoscimento economico che era stato promesso loro dal governo e che non è del tutto arrivato.

Al microfono de IlPescara il coordinatore regionale del Nursind, Andrea Liberatore, che racconta la drammaticità dei momenti trascorsi ad assistere i malati, molti dei quali morti senza la presenza dei propri cari.

