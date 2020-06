Manifestazione e flash mob anche in piazza Salotto a Pescara per il "Black Lives Matter"

Manifestazione e flash mob anche in piazza della Rinascita a Pescara per il "Black Lives Matter". Dopo la protesta andata in scena sabato scorso in piazza Sacro Cuore, nel pomeriggio di oggi (13 giugno) la mobilitazione si è ripetuta ma spostandosi nel più famoso 'Salotto' della città.

Gli attivisti si sono ritrovati per esprimere solidarietà alle proteste in atto negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd, l'uomo di colore deceduto durante un arresto in strada. È stata l'occasione anche per commemorare le persone uccise in Italia per discriminazione etnica.

L'evento è stato organizzato dal coordinamento Black lives matter, fondato da studentesse e studenti e da lavoratori e lavoratrici delle comunità africane in Abruzzo. Hanno aderito:

