Manifestazione e flash mob anche in piazza Sacro Cuore a Pescara per il "Black Lives Matter" [FOTO - VIDEO]

Anche a Pescara come in molte altre città italiane, alle 18 di oggi si sono ritrovati in contemporanea attivisti dell'Anpi, di Rete oltre il Ponte ed altre associazioni e movimenti antifascisti abruzzesi, per il “Black Lives Matter”, la manifestazione che ha voluto esprimere solidarietà alle proteste in atto negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd, l'uomo di colore deceduto durante un arresto in strada.

I manifestanti, in piazza Sacro Cuore, hanno rispettato il distanziamento sociale ed indossato le mascherine, spiegano gli organizzatori, che hanno aggiunto:

In questo momento di forte ribellione e rifiuto verso l’oppressione e le disuguaglianze che sono ancora ben radicate nella nostra società, attivarsi e aderire alle proteste scoppiate in America è necessario più che mai. Bisogna prendere posizione e ribadire con convinzione il valore dell’antifascismo, dell’uguaglianza e dell’antirazzismo.

Per gli attivisti, le istituzioni italiane non hanno ancora preso una posizione e quindi è necessario organizzarsi per far sentire la propria vicinanza agli oppressi ed oppresse sottolineando come le rivolte negli Stati Uniti non siano nate con la morte di Floyd, ma hanno radici e problematiche molto più antiche e profonde.