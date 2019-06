"La vita in diretta" torna sull'omicidio di Alessandro Neri, la madre: "L'assassino era un amico?"

"La vita in diretta", il programma pomeridiano di Rai 1, è tornata a occuparsi dell'omicidio, ancora irrisolto, di Alessandro Neri nella puntata andata in onda questo pomeriggio, martedì 4 giugno.

In studio è stata presente anche la madre, Laura Lamaletto, che è tornata a parlare del caso riguardante il figlio dopo molti mesi di silenzio.

La Lamaletto, intervistata da Francesca Fialdini, ha ripercorso la vicenda del delitto del 29enne di Spoltore che venne ritrovato con due colpi alla nuca nel torrente Vallelunga e posto altri quesiti su chi potrebbe aver ucciso il figlio.

In collegamento da Pescara, e precisamente dalla zona del cimitero di San Silvestro, dove venne rinvenuto il cadavere di Neri, Max Franceschelli che ha ricordato le varie tappe dell'indagine portata avanti dai carabinieri e che ha portato all'arresto di 6 persone lo scorso gennaio per fatti legati alla droga.

La parte dedicata al caso Neri si è conclusa con le parole della Lamaletto rivolte agli assassini del figlio: «Il tempo come passa per me e per tutti passa anche per voi e sono sicura che la giustizia farà il suo corso».