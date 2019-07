Maltempo, al via la pulizia straordinaria a Spoltore: ecco come conferire i rifiuti

Dopo l'ondata di maltempo del 10 luglio scorso, che ha colpito anche il territorio di Spoltore, sono in corso le operazioni di pulizia straodinaria delle strade e dell'intera città, come fa sapere l'amministrazione comunale.

Il Comune inoltre chiede ai cittadini di differenziare, per quanto possibile, i rifiuti e gli ingombranti in quanto potrebbe poi essere impossibile procedere al ritiro. Inoltre, sempre per il conferimento dei rifiuti, è confermato il calendario attualmente in vigore e questa sera 12 luglio dovranno essere portati fuori i mastelli dell'indifferenziato. Per eventuali informazioni o difficoltà, è possibile contattare la Rieco al numero verde 800 521 506.