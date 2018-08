Maltempo: pioggia a Ferragosto, le previsioni del tempo per oggi

Maltempo e fenomeni intensi sono previsti anche per oggi, giorno di Ferragosto, e giovedì 16. Brusco calo delle temperature. Il maltempo non darà tregua all'Abruzzo nemmeno per la giornata odierna: per le prossime 24-36 ore, fa sapere il Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione civile, sono attese piogge a carattere di temporale, grandine, forti raffiche di vento e fulmini.

Disagi in Abruzzo si registrano a causa del maltempo che si è abbattuto su tutta la regione, in particolare sulla fascia costiera. Allagamenti, alberi e rami caduti, sottopassi invasi dall'acqua e strade come fiumi in moltissime località, da Chieti a Francavilla al Mare, da Montesilvano a Cepagatti, da Silvi a Tortoreto.

Abruzzo, allagamenti e disagi per via del maltempo

A Pescara i bagnini di due stabilimenti balneari del lungomare Nord hanno prestato soccorso a un'imbarcazione con il motore in avaria nel mare in tempesta, mettendo in salvo gli occupanti, tra cui un bambino.

Situazione particolarmente critica a Chieti Scalo e a Francavilla al Mare: qui tutti i sottopassi si sono allagati e un'auto è finita sott'acqua, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti. Sempre a Francavilla sono segnalati, in più zone, guasti alla linea elettrica.