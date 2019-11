Maltempo a Pescara e provincia: nuova allerta meteo, le previsioni aggiornate

Nuova allerta meteo su Pescara e provincia e su gran parte della regione. La protezione civile abruzzese, infatti, ha diramato un bollettino meteo riguardante la giornata di domani 24 novembre. A partire dalla serata di oggi 23 novembre sono attesi forti venti di burrasca che interesseranno prima la Sicilia, Calabria e Basilicata soprattutto durante la notte, per poi estendersi anche ad Abruzzo, Marche, Molise in particolare sui settori adriatici nella giornata di domani domenica 24 novembre.

Inoltre, sempre per la giornata di domani 24 novembre nel Pescarese e in Abruzzo sono attesi rovesci anche intensi e temporali, accompagnati da venti di burrasca. La protezione civile ha quindi invitato i comuni ad attivarsi per mettere in campo tutte le attività operative di monitoraggio e prevenzione e la rete dei possibili interventi in caso di emergenze.