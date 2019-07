Maltempo Pescara 10 luglio 2019, chiuso al traffico Corso Vittorio Emanuele [FOTO]

A seguito del maltempo che per buona parte della giornata odierna ha imperversato su Pescara, con una forte grandinata e intensi temporali, si è deciso di chiudere al traffico l'arteria principale della città, sicuramente la sua strada più rappresentativa: Corso Vittorio Emanuele II.

La via è stata interdetta alla circolazione per danni e allagamenti. Ricordiamo che intanto è stato attivato il Centro Operativo Comunale: per conoscere i numeri da chiamare in caso di emergenze è sufficiente cliccare QUI.