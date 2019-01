Maltempo, neve e gelo a Pescara ed in Abruzzo: le previsioni per il 2 e 3 gennaio 2019

Allerta meteo sull'Abruzzo e per il pescarese a partire dal pomeriggio di domani, 2 gennaio, e per le successive 18/24 ore. La protezione civile infatti ha diramato un bollettino che indica l'arrivo di un'intensa perturbazione di origine artica caratterizzata inizialmente da forti venti di burrasca settentrionali che porteranno ad un calo delle temperature di circa 10 gradi, seguiti nel tardo pomeriggio di domani da nevicate inizialmente a quote collinari ma che per la giornata di giovedì 3 gennaio raggiungeranno anche le pianure e la costa.

Gli accumuli di neve previsti sono moderati in pianura e localmente abbondanti a quote collinari e montane. Anche il sindaco di Città Sant'Angelo Florindi ed il Comune di Penne hanno pubblicato su Facebook un post in cui informano i cittadini sull'ondata di maltempo e gelo in arrivo, chiedendo di prepararsi per tempo per limitare al massimo i disagi legati alla viabilità, causati dalle possibili nevicate.