Torna il maltempo e arriva il Graupeln, le previsioni

Non solo l'allerta meteo per la giornata odierna. Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi (10 dicembre) sulla nostra regione sono attese condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sulla Marsica e nell'Aquilano, mentre si prevedono annuvolamenti sul settore orientale e costiero, con possibili rovesci sparsi, più probabili nel Chietino.

Durante la mattinata si verificherà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle zone montuose, sul settore orientale e lungo la fascia costiera con nuvolosità in ulteriore intensificazione e rovesci, localmente a carattere temporalesco, accompagnati da raffiche di vento e da temperature in generale diminuzione.

Torna il maltempo, attenzione al Graupeln

Inoltre sono attese nevicate sui rilievi al di sopra dei 1400-1500 metri, con quota neve in graduale calo intorno ai 1000 metri, localmente anche a quote lievemente inferiori nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio. Non si escludono rovesci di graupeln, cioè gragnola durante i possibili temporali.

Spiega Abruzzo Meteo:

"Si tratterà di un peggioramento piuttosto veloce a cui farà seguito un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da stanotte e nel corso della giornata di mercoledì (11 dicembre), con schiarite via via sempre più ampie, ma si tratterà ancora una volta di una fase temporanea in attesa dell'arrivo di nuove perturbazioni di origine nord-atlantica, dirette verso la nostra penisola, in particolare tra venerdì e sabato, un sistema nuvoloso piuttosto intenso, sospinto da masse d'aria fredda che, molto probabilmente, provocherà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle nostre regioni".

Temperature: in generale diminuzione a partire dalla mattinata e nel corso del pomeriggio-sera

Venti: moderati dai quadranti nord-orientali con rinforzi dalla tarda mattinata e nel pomeriggio

Mare: mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della giornata. Possibili mareggiate, attenzione