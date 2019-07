Maltempo e grandine, danni ingenti all'agricoltura nel Pescarese e Chietino

Effetti devastanti e danni ingenti alle colture abruzzesi, in particolare nel Pescarese e nel Chietino, dopo l'ondata di maltempo che ha colpito ieri mattina la costa adriatica. Il presidente della Cia Chieti Pescara Sichetti sottolinea come interi capannoni, serre, alberi da frutto, ortaggi e colture siano stati distrutti impedendone la raccolta cercando di avere un quadro preciso della situazione tenendosi in contatto con gli agricoltori:

"Una situazione che dimostra, ancora una volta, come il clima si stia sempre più tropicalizzando con sbalzi atmosferici importanti, grandine di sempre più grosse dimensioni, che porta gli agricoltori a dover investire sempre di più in termini assicurativi. Abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte dei nostri associati, il lavoro di un’intera stagione potrebbe andare vano mettendo a rischio la possibilità di sopravvivenza un’azienda. Chiederemo lo stato di calamità naturale"