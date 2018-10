Maltempo, coste flagellate e stabilimenti danneggiati dalle mareggiate

Danni ingenti per il maltempo lungo la costa abruzzese, ed in particolare agli stabilimenti balneari colpiti dalle mareggiate. A denunciare ancora una situazione d'emergeza è il presidente del Sib Confcommercio Padovano, che torna a chiedere interventi strutturali di prevenzione ed i contrasto all'erosione delle spiagge.

Padovano sottolinea come in altre regioni come Veneto ed Emilia Romagna siano stati avviati interventi urgenti gestiti da privati sotto la sorveglianza del pubblico, mentre in Abruzzo continuano i problemi burocratic che di fatto paralizzano qualsiasi attività:

Ci chiediamo perché ogni anno dobbiamo intervenire a posteriori a nostre spese per salvare le nostre strutture e se piuttosto dobbiamo chiedere i danni a tutti gli enti che con i loro ritardi e le loro inefficienze ci hanno posto in queste condizioni.

Oggi parliamo di un autentico bollettino di guerra e di fronte ai danni verificatisi non siamo più disposti a sederci a tavoli interminabili da cui scaturiscono promesse inattuale; chiediamo invece interventi immediati da parte della Regione Abruzzo per realizzare nelle prossime ore opere di somma urgenza a protezione delle infrastrutture a rischio.

I balneatori chiedono barriere radenti ed altre strutture per evitare danni al litorale, con progetti già presentati ed approvati come nel caso di Francavilla.