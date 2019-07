Maltempo, il Comune di Pescara si prepara alla nuova allerta meteo

Comune di Pescara in massima allerta ed operativo in vista della possibile ondata di maltempo che dovrebbe colpire nuovamente il Pescarese e l'Abruzzo nella giornata di oggi 13 luglio e domani 14 luglio. A seguito di una riunione operativa che si è tenuta alla presenza del sindaco Masci e dell'assessore Seccia, sono state attivate tutte le procedure precauzionali per evitare o limitare possibili disagi in caso di nuove piogge e grandinate.

L'Aca ha allertato le squadre che stanno verificando tutti gli impianti di sollevamento, mentre Pescara Energia ha attivato 6 persone da impiegare in caso di problemi legati all'illuminazione pubblica. Ambiente Spa ha attivato 4 addetti per la rimozione materiale alluvionato e 5 operatori per gli ingombranti, oltre a 4 squadre di pulizia dei tombini con autospurgo.

Resta aperto il Coc mentre in via Orfento, nel palazzetto "Evangelista" è stato allestito un punto di ricovero per chi è impossibilitato a rimanere nelle proprie abitazioni. Chiusi parchi e cimiteri.

Centro Operativo Comunale - numeri per le emergenze: 085 4283400 - 085 4283250 - 085 4283544