Majella Etnofestival: un francobollo speciale da Poste Italiane

Un francobollo speciale per celebrare la XVesima edizione del “Majella Etnofestival”. A San Valentino in A.C., domani 28 luglio Poste Italiane proporrà l'annullo filatelico celebrativo dalle 16 alle 21 fra largo San Nicola e via Fiume. Il francobollo sarà utilizzato per timbrare le corrispondenze allo sportello, dove sarà disponibile una vasta collezione di altri prodotti filatelici.