Abbattute e piegate dal vento le magnolie di via Misticoni [FOTO]

Quattro magnolie abbattute e stese in terra e altrettante piegate dal vento.

Questa l'attuale condizione degli alberi di via Misticoni a Pescara dopo le raffiche di vento dei giorni scorsi che hanno sferzato il capoluogo adriatico.

Una delle magnolie cadendo si è appoggiata sui cassonetti per la raccolta dei rifiuti mentre un'altra è finita nella parte interna riservata ai parcheggi.

Caduta di coppia per 2 magnolie piantate subito dopo l'angolo di via degli Equi sul lato mare. Mentro sul versante opposto, sotto alla ferrovia sono diversi gli alberi piegati che, in assenza di interventi, finiranno per cadere. Bisogna anche ricordare come le magnolie di via Misticoni siano state sofferenti già pochi mesi dopo l'inaugurazione del nuovo tratto stradale, che risale a circa due anni e mezzo fa. Dopo qualche mese circa 10 piante si erano già seccate. Adesso sono stese in terra.

I residenti della zona chiedono che dal Comune si intervenga per ripristinare la situazione.