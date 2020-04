Macchinario che fa fino a 2.400 tamponi al giorno, Fazii: "Strumentazione complessa"

Sul macchinario che fa fino a 2.400 tamponi al giorno interviene il direttore dell'Unità operativa complessa di Microbiologia e virologia clinica a valenza regionale della Asl di Pescara, Paolo Fazii:

E ancora:

"Poter fare fino a 2.400 test al giorno ci consentirà di eseguire una vera mappatura del territorio e servirà a spegnere focolai futuri, nel caso in cui ve ne dovessero essere. Potremo sottoporre a tampone tutti coloro che per questioni lavorative o per contesto in cui vivono anche durante il lockdown hanno continuato ad avere relazioni interpersonali".