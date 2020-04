Collaudo in corso nell'ospedale di Pescara per il macchinario da 2400 tamponi al giorno

Collaudo in corso nell'ospedale di Pescara per il macchinario che consentirà di effettuare 2.600 tamponi al giorno per il Covid-19 (Coronavirus).

Con il nuovo apparecchio la capacità quotidiana del laboratorio passerà da 500 a 2.600 tamponi.

Come segnalano il direttore generale, Antonio Caponnetti e Paolo Zappalà, si tratta di un investimento strategico per affrontare la fase 2 dell'epidemia.

La Asl di Pescara, prima in Italia, ha acquisito e sta collaudando una strumentazione di laboratorio innovativa: la OpenTrons Workstation. Di tecnologia statunitense ma prodotta in Cina, la macchina è stata acquistata, in aderenza al piano di potenziamento del laboratorio di Microbiologia e Virologia, per incrementare la capacità di effettuare i test molecolari Covid-19. L’uso della strumentazione, consegnata il 24 aprile, permetterà un decisivo potenziamento della capacità di analisi del laboratorio di Microbiologia e Virologia, che a oggi ha processato oltre 12 mila tamponi provenienti da tutto il territorio regionale, con punte di oltre 500 tamponi al giorno.



La Direzione della Asl, con tale tecnologia, punta ad incrementare notevolmente la capacità produttiva del laboratorio con l’obiettivo di garantire a regime il numero considerevole di 2.600 tamponi processati al giorno. Nella cosiddetta “Fase 2” dell’Epidemia - con la graduale ripresa delle attività sociali ed economiche – sarà maggiore il numero di tamponi e quindi è necessario poter disporre di una capacità diagnostica adeguata.



L’investimento di circa 120.000 € è stato possibile attingendo alle erogazioni liberali di numerosi privati cittadini e il contributo determinante dell’Ance Chieti-Pescara e dell’associazione Tutela Diritti del Malato, che generosamente hanno donato per aiutare la Asl a far fronte alla grave emergenza in atto.

A questo link il video del collaudo: https://www.facebook.com/ASLPescara/videos/245034106692480/