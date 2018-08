Lutto nazionale, il Comune di Pescara aderisce e rinvia gli spettacoli

Il Comune di Pescara aderisce al lutto nazionale come segno di vicinanza alla città di Genova e alle famiglie delle vittime del collasso del Ponte Morandi.

“L’accaduto ci colpisce tutti - così il sindaco Marco Alessandrini e l’esecutivo cittadino - siamo accanto alla città, alla sua gente e alle persone toccate da questo tragico evento”.

Le bandiere saranno esposte a mezz’asta in città per le esequie e l’Amministrazione ha anche disposto la sospensione delle manifestazioni pubbliche previste nel proprio calendario per la giornata di domani, sabato 18 agosto. Il previsto concerto di Marco Armani a Piazza Le Laudi è rinviato a lunedì 20 agosto.

Cancellati anche tutti gli appuntamenti di "Festestiva", a Montesilvano. E a Spoltore è stata rinviata l'apertura dello Spoltore Ensemble.