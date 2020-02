Paura nel Pescarese, i lupi scendono fino a Pianella - FOTO

Torna la paura per i branchi di lupi nel Pescarese. Nel mese di febbraio, infatti, sono almeno due le segnalazioni riguardanti la presenza degli animali anche in zone abitate. Il 5 febbraio, in particolare, un'azienda agricola li aveva avvistati, postando anche alcune fotografie, in contrada Morrocino, in pieno giorno.

In quel caso, i lupi erano cinque. Un altro avvistamento è avvenuto il 15 febbraio scorso in contrada Nora, sempre a Pianella, dove pare che un branco si sia avvicinato ad un allevamento di pecore e solo grazie ai cani da guardia i lupi si sono allontanati. A Popoli, il 2 novembre scorso, dei lupi avevano sbranato un cinghiale a pochi metri da alcune case.