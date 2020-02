Lungomare sud di Pescara chiuso per lavori, i divieti previsti e il tratto interessato

Un tratto del lungomare sud di Pescara sarà chiuso al traffico per l'esecuzione di alcuni lavori.

Una specifica ordinanza del Comune prevede infatti divieto di transito, di sosta e di fermata in alcuni tratti della riviera Papa Giovanni XXIII e nelle zone limitrofe.

I divieti saranno in vigore da martedì 18 a venerdì 21 febbraio e comunque fino alla chiusura del cantiere della ditta Enea Appalti Srl.

In particolare con l'ordinanza è stato istituito il divieto di transito in via De Nardis nonché sul tratto di lungomare Papa Giovanni XXIII compreso tra l’imbocco di via De Nardis e l’incrocio con via De Titta, e nel tratto di via de Titta compreso tra lungomare Papa Giovanni XXIII e l’incrocio con via Figlia di Iorio.

È stato inoltre istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata nel tratto di lungomare Papa Giovanni XXIII compreso tra l’incrocio con via de Titta e lo stabilimento balneare “Ippo Beach" su entrambi i lati dei tratti stradali di via Verrino che saranno progressivamente interessati dai lavori.

I divieti di transito, sosta e fermata permetteranno all’impresa di operare nei lavori di “riconnessione funzionale delle aree della Riserva Naturale Pineta Dannunziana”.

L'impresa dovrà garantire ai residenti l'accessibilità alle rispettive proprietà mediante l'istituzione di apposite misure di sicurezza, corridoi di transitabilità pedonale nonché riaperture progressive della strada in relazione all'avanzamento dei lavori.