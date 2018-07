Lungomare sud: 2.50 euro per il parcheggio con "vista giungla"

Pagare 2.50 euro al giorno nel week end per un parcheggio con "vista giungla". La denuncia arriva dai consiglieri d'opposizione di Fratelli D'Italia Pastore, Testa e Cremonese in merito all'area di sosta comunale a pagamento ricavata nei pressi del Teatro D'Annunzio sul lungomare sud.

Qui, infatti, è possibile sostare per tutta la giornata ma lo spettacolo offerto ai bagnanti, sottolineano i consiglieri, è pietoso:

Già, area adibita a parcheggio: perché in realtà è un cumulo di sterpaglie di raccolta indifferenziata di oggetti e immondizia lasciati a bruciare al sole e spesso ricovero, sotto l'ombra degli alberi, di ambulanti. Qualche settimana fa avevamo già chiesto la riduzione a un euro di questa gabella, ma oggi chiediamo un atto doveroso a questa amministrazione: spendere dei soldi per la messa in sicurezza di quest'area dotandola di segnaletica orizzontale e verticale e, non per ultima, di inviare una squadra di pulizie per rimuovere sia le sterpaglie, sia i rifiuti presenti. Perché anche i parcheggi sono il biglietto da visita di una città civile e decorosa, come dovrebbe essere Pescara.