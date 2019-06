Lungofiume sud, ripulita la pista ciclabile: soddisfatti i ciclisti Fiab

Ripulita la pista ciclabile del lungofiume sud, che va dal Ponte Flaiano verso ovest fino al Ponte della Libertà. Soddisfatti i ciclisti della Fiab Pescara che plaudono per l'intervento atteso da diverso tempo, con la pista che era abbandonata e nel degrado. Pulito il fondo stradale e sfalciata l'erba delle aiuole e scarpate, rimossi i rifiuti.

La Fiab ricorda come nell'autunno 2017 furono loro a ripulire 700 metri di pista:

Ora attendiamo che venga ripristinata l’agibilità del ponte di legno (non ha un nome) per agevolare gli spostamenti e per ridare fruibilità ciclistica completa al lungo fiume, luogo sconosciuti ai pescaresi e non solo. Questi luoghi, infatti, potrebbero rapidamente diventare di interesse per la fruibilità turistica di un territorio fluviale per troppo tempo dimenticato, e farlo con la bicicletta è uno dei modi più immediati e semplici.

Sembra intanto si stia muovendo qualcosa anche dal punto di vista delle “attrazioni”: la Provincia ha ceduto in uso l’area del Giardino del Pescara, nei pressi delle Torri Camuzzi, all’Ecoistituto Abruzzo (www.ecoistitutoabruzzo.org), uno spazio di 7.000 mq da utilizzare come centro di didattica ambientale. E i lavori di bonifica sono già in corso. Ci vogliamo credere. Per una Pescara più bella, e ciclabile, noi ci siamo!