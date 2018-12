Natale 2018, in viale Bovio tornano le luminarie dei commercianti [FOTO]

Sono state riaccese, anche quest'anno, le luminarie di Natale in viale Bovio a Pescara.

L'iniziativa, messa in piedi da un gruppo di commercianti della strada, è giunta alla terza edizione.

A capitanare gli esercenti (una cinquantina) e a coordinare l'installazione delle luci natalizie, è stato Enzo Pierdomenico de "La Saponeria".

Quest'anno però, a differenza degli anni passati, i commercianti hanno ricevuto il contributo (circa la metà) da parte del Comune che, come gli altri anni, paga l'elettricità e non chiede il pagamento del suolo pubblico.

Le novità del 2018 riguardano una copertura più ampia del tratto di viale Bovio (1 km e 200 metri con luminarie ogni 25 metri), dal Todis fino a piazza Duca degli Abruzzi, e un albero di Natale installato proprio in questa piazza.

Sulla porta di ingresso di ogni negozio che ha partecipato all'iniziativa è stato affisso un manifesto. Come sottolinea Pierdomenico però, «ogni anno è sempre più complicato mettere in piedi questa iniziativa delle luminarie».

Le luci sono state accese l'8 dicembre e resteranno fino al 6 gennaio.