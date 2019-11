Luminarie per il Natale 2019 a Pescara, ecco le strade coinvolte

Non solo Luci d'Artista a Pescara per il Natale 2019 ma anche le classiche luminarie che verranno installate in diverse vie e strade della città.

A occuparsi dell'organizzazione e installazione di queste luci natalizie sono i commercianti tramite le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti in collaborazione con il Comune.

Queste le vie e le strade dove è prevista l'installazione delle luminarie: