Natale, ecco dove saranno le luminarie a Pescara

Ancora pochi giorni e poi da sabato 8 dicembre anche a Pescara si entrerà nel pieno clima di questo Natale 2018.

Allo scopo di creare la giusta atmosfera, oltre alle Luci d'Artista che saranno accese nel quadrilatero del centro cittadino, in viale Marconi e in viale Gabriele d'Annunzio, le luminarie saranno attive in molte altre zone del capoluogo adriatico.

Il Comune ha infatti ufficializzato le strade dove in questi giorni è in corso l'installazione delle luminarie e che verranno accese nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le vie nelle quali, grazie al contributo dei commercianti (pari a un terzo del totale), saranno attive le luminarie:

via D'Avalos;

via delle Caserme;

corso Manthonè;

via Corfinio;

via Conte di Ruvo (ultimo tratto);

piazza Garibaldi;

piazza Unione;

lungomare Sud (dalla rotatoria di via Vespucci a piazza Le Laudi);

lungomare Nord (dalla Madonnina alla rototoria Paolucci);

via Benedetto Croce;

via Mazzarino;

piazza Salvo D'Acquisto;

via Chiarini;

via Pepe;

piazza Rizzo;

piazza Caduti del Mare;

via L'Aquila;

viale Bovio;

via di Sotto;

largo Madonna;

via Ravenna;

via Chieti.

Inoltre ci sarà l'allestimento natalizio nei mercati coperti di via dei Bastioni e di piazza Muzii.