Ludovica Cerasi seconda a "Miss Abruzzo", sfuma l'accesso diretto alla finale di Miss Italia

Ad ogni modo, non tutto è perduto: lunedì 26 agosto, infatti, partiranno per Mestre le altre ragazze che sono riuscite a conquistare un titolo e che ora cercheranno di guadagnare un posto per la finalissima del 6 settembre. Tra di loro figura anche la giovane spoltorese