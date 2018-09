La pescarese Ludovica Cerasi premiata alla finale di New Model Today

Grande soddisfazione per Ludovica Cerasi, aspirante modella di Pescara, residente a Santa Teresa di Spoltore. La bionda 17enne ha conquistato il premio "Queen" nel corso della finale italiana di "New Model Today", il contest internazionale che accoglie al suo interno le più prestigiose agenzie di moda al mondo. L'evento si è tenuto al Teatro 1 di Cinecittà World a Roma e ha messo in mostra, davanti ad importanti produttori cinematografici, le più belle ragazze della penisola.

La massima affermazione è andata alla napoletana Maria Teresa Gaeta, mentre tra le quattro abruzzesi in gara, oltre alla Cerasi, ha brillato anche Laura Centorame, 18 anni di Città Sant'Angelo che ha ricevuto i complimenti di alcuni stilisti. Il patron Clay Calzolari ha rinnovato all'agente Camillo Del Romano la delega per effettuare i casting regionali per la prossima edizione, con le tappe di Montesilvano e Ortona già riconfermate in calendario.