Ludopatia, a Pescara un incontro organizzato dal M5S

Domani 21 novembre alle ore 21, nella sala consiliare del Comune di Pescara appuntamento con la prima tappa dell'evento itinerante del M5S "Game Over, se vuoi vincere lascia perdere", per sensibilizzare i cittadini al delicato tema del gioco d'azzardo e delle ludopatie.

I pentastellati da sempre portano avanti la battaglia contro questo genere di problema, che spesso porta le persone più fragili a finire sul lastrico o fortemente indebitate. Saranno presenti Sara Marcozzi, consigliere regionale e candidato presidente del M5S per la Regione Abruzzo, Primo Di Nicola, Senatore del M5S, Domenico Pettinari, consigliere regionale M5S e vice presidente della commissione sanità in Regione Abruzzo, Massimiliano Di Pillo, consigliere comunale Pescara oltre a Rino Ferrigno, conunselor del settore delle dipendenze dal gioco d'azzardo e lo psichiatra Giuliano Pace.

“Il ludopatico potrebbe essere chiunque.Tuo figlio, un tuo genitore, l’amore della tua vita, un amico, un datore di lavoro o un dipendente. E molto probabilmente non sapresti neanche riconoscerlo. Il gioco d’azzardo patologico è un male dei nostri tempi in continua crescita. Lo scopo è quello di fare un focus sulla situazione abruzzese in termini di gioco d’azzardo, ascoltare testimonianze dirette e analizzare il ruolo delle istituzioni in questo allarmante scenario"