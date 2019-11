Luci d'artista a Pescara per il Natale 2019, ecco quando verranno accese

Luci d'artista a Pescara anche per il Natale 2019.

Si conferma anche per quest'anno la presenza delle particolari e artisitiche luminarie nel capoluogo adriatico.

Annunciato anche il giorno nel quale verranno accese ufficialmente le Luci d'Artista: venerdì 29 novembre.

A farlo sapere è la consigliera comunale Zaira Zamparelli di Fratelli d'Italia:

«Esprimo grande soddisfazione per il lavoro che l’assessore Cremonese sta svolgendo per tutti gli eventi che animeranno Pescara nel periodo natalizio, lavoro che vede anche il mio fattivo contributo e che probabilmente già dal 29 novembre prossimo porterà all’accensione delle Luci D’Artista, così come fortemente richiesto dalle associazioni di categoria. Alla mia prima esperienza da consigliera e in qualità di membro della commissione Cultura mi sono messa a completa disposizione sia nella fase organizzativa che di soluzione di numerose problematiche che inevitabilmente insorgono quando occorre coniugare esigenze ed interessi non sempre collimanti. È stato un periodo di lavoro intenso ma entusiasmante in cui ho messo il massimo impegno affinché le manifestazioni abbiano un’ottima riuscita e il Natale 2019 possa essere vissuto e ricordato nel migliore dei modi».