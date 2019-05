Luca Verna lascia i vigili del fuoco di Pescara, sarà comandante ad Ascoli Piceno

Il vice comandante dei vigili del fuoco di Pescara, Luca Verna, lascia il Comando del capoluogo adriatico, per trasferirsi ad Ascoli Piceno dove prenderà l'incarico di comandante.

Verna, nelle Marche, prenderà il posto dell'ingegner Paolo Mariantoni.

Laureato in Ingegneria Civile, l'ormai ex vice comandante di Pescara, è entrato a far parte del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco nel 1994. Nei primi 11 anni di carriera ha vissuto importanti esperienze professionali presso il Comando di Ancona ove ha partecipato attivamente alle operazioni di soccorso di due incendi della raffineria di Falconara ed all’emergenza sisma Marche-Umbria del 1997 per i quali è stato insignito del diploma di benemerenza.

Successivamente è stato vice comandante di Teramo e poi di Pescara. Negli ultimi anni ha partecipato attivamente, assumendo il coordinamento di sezioni operative Vvf, a numerose emergenze che nel tempo hanno colpito il centro Italia: sisma l’Aquila 2009, sisma Italia Centrale 2016/2017, Rigopiano, solo per citare gli eventi calamitosi più devastanti.

Nel 2018 è stato insignito del diploma di benemerenza con medaglia per l’emergenza Rigopiano. Analista di rischio per le aziende a rischio di incidente rilevante, esperto nei settori materie pericolose, prevenzione incendi ed antincendio boschivo, formatore in materia di sicurezza sul lavoro ed esperto quale valutatore e verificatore ispettivo per le attività, negli ultimi anni ha ricoperto, tra l’altro, anche l’incarico di Energy Manager.

Promosso Primo Dirigente con decorrenza 1 gennaio 2018 assumerà l’incarico di comandante dei vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.