Luca Barbarossa fa l'abruzzese: "Mio nonno è di Farindola" [FOTO]

"Oggi pomeriggio siamo arrivati qui abbastanza presto, e subito siamo stati accolti molto bene. D'altronde, noi abruzzesi sappiamo essere ospitali. Sì, "noi", perché mio nonno è di Farindola, quindi mi sento un po' abruzzese anche io".

Parola di Luca Barbarossa, che ieri sera - a margine del suo concerto gratuito in Largo Madonna, per la festa della Madonna dei 7 Dolori - ha svelato di avere origini che affondano nel Pescarese, per la precisione in quella Farindola "che in molti conoscono per il pecorino" e che ha dato i natali al nonno paterno.

Ma Barbarossa, nello sciorinare i principali successi della sua carriera, ha raccontato anche di un'altra cosa che lo lega a Pescara: il brano "Luce", infatti, è stato scritto anni fa dal cantautore romano insieme a un nostro concittadino, Marco Migliori.