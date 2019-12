Komen Abruzzo raccoglie 2.840 euro per la lotta contro il tumore al seno [FOTO]

Dopo il successo dell'anno scorso, Komen Abruzzo rilancia e raccoglie 2.840 euro a seguito di un nuovo fund raising indetto per fare prevenzione nella lotta contro il tumore al seno.

L'evento benefico “Twinkling Christmas Dance”, tenutosi ieri sera a 'Passeri in centro', ha radunato oltre 120 persone che hanno effettuato volentieri una donazione per la tutela della salute femminile: il ricavato, infatti, servirà a sostenere le attività del comitato regionale di Komen Italia presieduto da Isabella Marianacci.

Numerose sono state le presenze istituzionali, come quelle degli assessori Mascia, Martelli e Paoni Saccone, senza contare i consiglieri comunali Di Pino, Fiorilli e Peschi, vari imprenditori e professionisti della città, l'ex procuratore Nicola Trifuoggi e il presidente de "La casa della poesia in Abruzzo - Gabriele D’Annunzio", Dante Marianacci.

Un successo annunciato, dunque, sulla scia dell'entusiasmo per la prima edizione della "Race for the Cure", che lo scorso settembre ha radunato a Pescara più di 5.000 partecipanti. Ma nell'impegno di Komen Abruzzo non va dimenticata anche la 'Carovana della prevenzione', che ha fatto tappa in ottobre a Castel di Sangro, in favore delle categorie svantaggiate sotto il profilo socio-economico e delle donne fuori fascia screening prevista dal sistema sanitario, che hanno così potuto usufruire di controlli gratuiti.

Di recente anche la Pescara Calcio ha sposato la causa di Komen Italia, scendendo in campo con il ribbon rosa dell'associazione durante la partita Pescara-Spezia e proiettando sul maxischermo il trailer della Race Pescara 2019. Inoltre, per la chiusura del mese della prevenzione, tutti i giornalisti dell'Usigrai hanno scelto di indossare il simbolo di Komen Italia durante le edizioni regionali e nazionali dei tg Rai e hanno altresì lanciato un appello sull'importanza di fare prevenzione contro il tumore al seno.