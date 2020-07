A Loreto Aprutino niente prelievi e vaccinazioni al distretto sanitario per un guasto ai climatizzatori: il sindaco scrive alla Asl ed al prefetto

Il sindaco di Loreto Aprutino ha scritto una lettera alla Asl di Pescara ed al prefetto per chiedere di far ripristinare l'impianto di climatizzazione all'interno del distretto sanitario di base, dove per questo motivo è stato sospeso il servizio di prelievo del sangue e di vaccinazione.

Il primo cittadino ha fatto presente che il guasto arriva a seguito della mancata manutenzione dell'impianto a ridosso della stagione estiva e non per una rottura improvvisa, e le caratteristiche strutturali del presidio di Loreto rendono nel periodo estivo, gli ambienti non adatti ai parametri climatici minimi per lo svolgimento delle normali attività:

Pertanto, permanendo le altre attività distrettuali, oltre allo sportello CUP ed il servizio di Continuità Assistenziale (Guardia medica per i Comuni di Loreto Aprutino e Collecorvino) si viene a chiedere il tempestivo intervento di ripristino dell'impianto di climatizzazione al fine di garantire condizioni di lavoro ottimali sia ai lavoratori che agli utenti che si recano presso la struttura con urgenza.

Starinieri ha anche specificato che, a causa dello spostamento di servizi in altre strutture per l'emergenza Covid, gli utenti sono costretti a recarsi in altri Comuni creando disagi e sovraffollamento.