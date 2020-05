Anche a Loreto il Comune rende omaggio ai deceduti morti durante il periodo del lockdown - FOTO

Anche a Loreto Aprutino, come avvenuto in molti altri comuni della provincia di Pescara, l'amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio ai defunti deceduti durante il periodo del lockdown. Questa mattina, infatti, è stata deposta una corona d'alloro davanti al cimitero cittadino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questo modo, si è voluta ribadire la vicinanza a tutti coloro che sono morti per il Coronavirus ed a coloro che, in quel periodo, non hanno potuto ricevere l'ultimo saluto dai congiunti prima della sepoltura.