LoretoRiparte: il Comune dedica un video a tutti i commercianti per la fase 2

Un video di ringraziamento e vicinanza a tutti i commercianti e le attività di Loreto Aprutino. L'amministrazione comunale ha pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook il filmato per esprimere solidarietà e gratutidine a tutti coloro che hanno potuto continuare a lavorare durante il lockdown, ed un augurio a tutti i commercianti che invece hanno riaperto da pochi giorni i battenti o che lo faranno a partire da lunedì 18 maggio.

Pensiamo all'eccezionale servizio che state offrendo alla cittadinanza con la consegna a domicilio e da asporto dei vostri prodotti, l’attenzione che ponete al rispetto delle dovute distanze e al contingentamento delle entrate. Per non parlare di coloro i quali hanno dovuto affrontare l’obbligo di sospendere, in poche ore, la loro attività per limitare al massimo la circolazione della popolazione.

Forse, se ci sarà qualcosa di buono, questa difficilissima e incredibile vicenda servirà proprio a rinsaldare quello spirito di comunità che in voi oggi trova espressione e alto punto di orgoglio. Il Covid-19 vi ha messo in ginocchio, ma adesso è giunto il momento di rialzarsi!