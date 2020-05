A Loreto Aprutino riparte il mercato settimanale e riapre il cimitero dopo il lockdown

Il sindaco di Loreto Aprutino Starinieri ha firmato l'ordinanza numero nove che dispone la ripartenza del mercato settimanale del giovedì in piazza Garibaldi e la riapertura del cimitero comunale. In particolare, per quanto riguarda il mercato, inizialmente saranno venduti solo generi alimentari con un massimo di 20 persone alla volta, ed obbligo di mascherina e guanti oltre al distanziamento fisico dagli altri utenti e dagli ambulanti.

Per il cimitero, dal 10 maggio scatterà la riapertura dalle 8 alle 13 tutti i giorni, con un massimo di 60 persone per volta e la durata massima della visita di 30 minuti, ed anche in questo caso ci sarà l'obbligo di mascherine e guanti oltre a mantenere il distanziamento fisico. Infine l'11 maggio riapre l'ecosportello all'interno del mercato coperto con la ripartenza del servizio di affissione manifesti.