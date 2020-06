Due studenti pescaresi tra i protagonisti di “Maturità 2020 - Diari”. Si tratta di Lorenzo Ceneri e Asia Curci, che si racconteranno nel nuovo programma di Rai3 prodotto da Verve Media Company e iniziato ieri, 15 giugno. La trasmissione va in onda in access prime time dal lunedì al venerdì. Le voci dei giovani del lockdown si ritrovano in un videodiario giornaliero, tra paure e solitudine, ma anche tra sogni e ambizioni.

Ragazzi che, all’ultimo anno di scuola superiore, si sono improvvisamente trovati a trascorrere un’esistenza diversa, con la quotidianità stravolta, senza le ore in classe, l’attesa per le interrogazioni e la vicinanza dei compagni. La maturità ai tempi del coronavirus è questa. Sono gli studenti classe 2001, che non hanno potuto fare l’ultima gita, festeggiare i 100 giorni o ritrovarsi per una cena di classe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella puntata del 18 giugno ci sarà Lorenzo, che si sta diplomando in una scuola serale della nostra città, ama la musica e vorrebbe diventare liutaio. Il giorno successivo, 19 giugno, toccherà invece ad Asia: una circense, figlia di circensi, che studia in un collegio che le dà anche la possibilità di allenarsi. Per lei stare con la famiglia è una novità, dato che i suoi genitori sono sempre in giro per il mondo per gli spettacoli e anche i suoi fratelli studiano arti circensi in accademia.