"Lo sport non va in vacanza": pubblicate dal Comune le graduatorie

È stata pubblicata dal Comune di Pescara la graduatoria per "Lo sport non va in vacanza" 2019, il progetto che vede partecipare Coni e Comune per le attività sportive e ricreative di bambini e ragazzi durante il periodo estivo. Nelle quattro strutture in cui saranno ospitati i ragazzi, sono arrivate domande di iscrizione con la seguente distribuzione:

Campo Zanni “Ettore D’Agostino” domande pervenute n° 139 - domande ammesse n °139

Impianto ex Gesuiti “Rocco Febo” domande pervenute n° 479 - domande ammesse n °393

Parco Villa De Riseis domande pervenute n° 147 - domande ammesse n °147

Stadio Adriatico “G. Cornacchia” domande pervenute n° 635 - domande ammesse n °564

Dunque per lo Stadio Adriatico e per l'impianto Ex Gesuiti sono state scartate le domande per ragazzi non residenti a Pescara. Per gli ammessi, invece, le domande dovranno essere confermate il 30 - 31 maggio e 3-8 giugno dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 16,30 presentandole alla Segreteria Coni di via Botticelli 28 con: