"A Pescara e Montesilvano tanti litigi", il bilancio dei Carabinieri in 8 mesi

Spesso il conflitto si risolve in maniera bonaria, ma altre volte, per placare gli animi, è necessario fare ricorso alla professionalità dei militari dell'Arma. In totale 5mila interventi tra gennaio e agosto di quest'anno, controllate 16mila persone