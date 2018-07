Liste d'attesa in Ospedale: tempi lunghi almeno per altri sei mesi

La situazione delle liste d'attesa interminabili per interventi non urgenti, all'ospedale di Pescara, rimarrà invariata almeno fino a fine 2018. Lo ha fatto sapere il capogruppo al Comune di Forza Italia Antonelli, intervenuto dopo la seduta della Commissione Sanità convocata proprio per discutere della questione delle liste d'attesa, che arrivano fino a 2 anni per interventi non urgenti e non tumorali.

Antonelli attribuisce le responsabilità alla Regione, che ha permesso 12 pensionamenti di antestesisti senza predisporre immediatamente un concorso per il reintegro delle unità. Il problema principale infatti che porta a questi ritardi negli interventi è proprio la grave carenza di anestesisti spiega il capogruppo di Forza Italia: