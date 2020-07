Con "Linea 18" i PanicoRelax cantano lo "Spleen"

I PanicoRelax, gruppo abruzzese che fa musica inedita, hanno appena pubblicato il loro singolo "Linea 18" con la Trb records di Andrea Tognassi.

Il brano, spiega Stefano Bellante (un membro della band), "è soprattutto una canzone sullo "Spleen", la malinconia di chi si sente fuori posto, sempre fuori sincrono con quello che gli accade intorno. Ci tuffiamo così in una routine fatta di luoghi familiari per avere una sensazione di continuità e controllo; impossibile nella complessità della mondo moderno".

Ed è qui, aggiunge Bellante, "che entra in gioco l'amore, che regala una nuova possibilità di vivere il momento: liberi e complici mentre si torna a casa scalzi dai locali quando il notturno non passa più per poi abbracciarsi sotto le lenzuola e sentirsi meno soli. Perdersi in un sorriso e capire all'improvviso che la felicità è un semplice giro in due in motorino, che fa sembrare il cielo buio il nostro San Siro, fino a diventare un unico respiro". Un brano, insomma, che "racconta l'amore tutto d'un fiato".

"Linea 18" è disponibile in tutti i migliori digital store nonché sulle piattaforme streaming. A breve su YouTube uscirà anche il videoclip ufficiale, che è stato girato a Pescara.