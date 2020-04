La Lilt dona 240 bottiglie d'olio al Comune di Pescara per le famiglie bisognose [FOTO]

La Lilt dona 240 bottiglie d'olio al Comune di Pescara per le famiglie bisognose. La sezione cittadina della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori vuole infatti fornire all'amministrazione olio extravergine d’oliva da destinare a chi è ora in difficoltà per la crisi economica generata dall’emergenza sanitaria del coronavirus.

L’iniziativa è già stata comunicata al sindaco Carlo Masci, che sta organizzando il ritiro del prodotto e la sua distribuzione. Con tale iniziativa, quest’anno la Lilt realizzerà la ‘Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica’, come spiega il presidente Marco Lombardo:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Vogliamo dimostrare in modo concreto la nostra vicinanza al territorio e metterci di nuovo a disposizione per ricordare che, soprattutto in momenti critici, è fondamentale continuare a prendersi cura della propria salute e prevenire l’insorgenza di qualunque tipo di patologia”.